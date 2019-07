Einen trainingsfreien Nachmittag erleben Fußballprofis in der Saisonvorbereitung nicht allzu häufig. Unions Trainer Urs Fischer hat nach drei intensiven Tagen seinen Spielern am Donnerstag aber eine Verschnaufpause gegönnt. Die Möglichkeiten im beschaulichen Windischgarsten sind jedoch begrenzt. Immerhin, zwei Eiscafés und vier Mode-Boutiquen gibt es in dem 2.000-Einwohner-Örtchen, südlich von Linz. Gesichtet wurden dort allerdings keine Fußballprofis. Eingebettet in eine malerische Berglandschaft, kommen die Fußballvereine vor allem wegen dieser Ruhe und Abgeschiedenheit nach Oberösterreich.