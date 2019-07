Vedad Ibisevic bleibt auch in der kommenden Saison Kapitän von Hertha BSC. Der Bosnier, der vor drei Jahren von Ex-Trainer Pal Dardai ins Amt berufen worden war, bekommt auch von seinem neuen Trainer Ante Covic das Vertrauen.

"Wenn man sich die Kabine anschaut und sieht, welches Ansehen er genießt, dann stellt sich die Frage nicht", sagte Covic am Samstag im Trainingslager der Hertha in Neuruppin und ergänzte: "In der Vergangenheit hat er sein Amt richtig gut gemacht."

Welche Spieler als Stellvertreter von Ibisevic nominiert werden, ist noch nicht klar. Darüber will Covic erst entscheiden, wenn die Mannschaft komplett im Training ist. Änderungen im Spielerrat hält der Trainer aber für möglich.