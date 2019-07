Es war ein Testspiel, das vor allem eines deutlich machte: Bei Hertha BSC ist vor dem Start in die Bundesliga-Saison noch jede Menge zu tun. Mit 1:4 (0:3) verlor das Team von Ante Covic am Mittwochabend bei Erzgebirge Aue. Dabei zeigten die Berliner vor allem in der ersten Halbzeit eine schwache Leistung gegen den Zweitligisten, ehe es nach der Pause - mit komplett veränderter Aufstellung - zumindest defensiv ein wenig stabiler wurde.

Hertha BSC steht einem Medienbericht zufolge vor der Verpflichtung des niederländischen Talents Daishawn Redan vom FC Chelsea . Der 18 Jahre alte Stürmer solle in den kommenden Tagen einen langfristigen Vertrag bei den Berlinern unterschrieben, schrieb der "Kicker" am Mittwoch auf seiner Internetseite. Mit dem Spieler habe der Club Einigung über einen Wechsel erzielt, die Gespräche mit dem Premier-League-Verein seien auf der Zielgeraden .

Es war eine Partie zweier Teams, die sich in ganz unterschiedlichen Phasen der Vorbereitung befinden: Während Aue schon bald in die Zweitliga-Saison startet, steht Hertha BSC gerade erst am Anfang des Trainings. Das wurde von Beginn an auch auf dem Feld deutlich. Die Gastgeber hatten deutlich mehr vom Spiel - und hätten schon früh in Führung gehen können: Florian Krüger (7.), Dimitrij Nazarov (11.) und Fabian Kalig (26.) hatten gute Chancen.

Hertha war offensiv harmlos und in der Defensive unsortiert, schläfrig - ja: richtiggehend konfus. Die Mannschaft lieferte jede Menge Videomaterial, an dem wohl in den nächsten Wochen aufgezeigt wird, wie es eben nicht laufen sollte. Aue nutzte die Fehler dann auch aus. Erst köpfte Pascal Testroet nach einer Ecke freistehend ein (27.), dann trafen Dimitrij Nazarov (41.) und Hikmet Ciftci (45.) aus der Distanz.