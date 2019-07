Der 1. FC Union hat sein Trainingslager in Österreich beendet. Trainer und Mannschaft versuchen sich auf die Bedingungen der Bundesliga vorzubereiten. Die Startelf von Urs Fischer nimmt langsam Formen an. Von Jakob Rüger

Zehn schweißtreibende Tage liegen hinter der Mannschaft. Zwölf Neuzugängen musste Fischer seine Spielidee näher bringen. Auch für die Aufstiegshelden gab es neue Trainingsinhalte. "Du darfst nicht verschlossen für neue Inhalte sein, du darfst aber auch nicht zu viel ändern", erklärt Fischer den schweren Spagat eines Trainers. "Die Mannschaft braucht ein Korsett, in dem sie sich wohlfühlt und dann kannst du Neues versuchen." In der Bundesliga warten eben ganz andere Anforderungen auf die Köpenicker. "Das ganze Spiel ist schneller, du kannst nicht lange überlegen", analysiert Mittelfeldspieler Grischa Prömel. "Du musst einfach schon vorher im Kopf wissen, was du vorhast, sonst wird es schwer."

Die Zauberworte heißen "Schnelligkeit" und "Präzision". Immer wieder brüllt Fischer sie in Windischgarsten über den Platz. Er ließ seine Spieler schnelle Torabschlüsse in Kontersituationen üben. Trieb die Kicker bei frühem überfallartigen Pressing an. Das Aufbauspiel wurde aus einer Vierer- und einer Dreierkette geübt. Mal schaute Fischer konzentriert zu, mal griff er ein und gab lautstarke Kommandos. Dabei wurde deutlich, dass sein Team agieren statt reagieren soll. Auch das Wort "Mut" schallte häufig über den Platz. Alles Inhalte, die Fischer auch schon in der zweiten Liga vermittelt hat. "Uns muss bewusst sein, das wir eine andere Rolle haben als in der letzten Saison. Da haben wir uns nach vorne orientiert und jetzt heißt das Ziel Klassenerhalt."