Nach zwei Jahren ist für Marcel Hartel die Zeit in Köpenick beendet: Der Mittelfeldspieler verlässt Union Berlin und wechselt zu Zweitligist Arminia Bielefeld. Das teilte der Bundesliga-Aufsteiger am Samstag auf seiner Homepage mit [externer Link] . Über die Ablösesumme machten beide Vereine keine Angaben. Hartels Vertrag lief noch bis 2020.

Der 23-Jährige bestritt in der abgelaufenen Saison 26 Zweitligaspiele für die Berliner (zwei Tore/drei Vorlagen) und kam zudem in beiden Relegationsspielen zum Einsatz. Der wohl sehenswerteste Treffer gelang ihm Ende Januar im Heimspiel gegen den 1. FC Köln: Bereits nach wenigen Sekunden erzielte er da per Fallrückzieher das 1:0 - die spektakuläre Einlage wurde später zum "Tor des Monats" gewählt.

"Marcel Hartel hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt und war ein wichtiges Puzzlestück in unserem Aufstiegskader. Er hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt und immer wieder seine Klasse unter Beweis gestellt", wird Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert in der Mitteilung zitiert. Es sei keine leichte Entscheidung gewesen, ihn abzugeben. Aber man habe dem Wunsch des Offensivspielers entsprochen.

Auch Hartel betonte, dass ihm der Abschied schwer falle. Er glaube aber, dass der Wechsel für ihn die "beste Lösung" sei. "Ich hatte zwei tolle Jahre in Berlin, in denen ich die Stadt und den Verein sehr schätzen gelernt habe. Dass wir diese Zeit mit dem Aufstieg krönen konnten, ist einfach unglaublich, diese Bilder werde ich für immer im Kopf behalten", sagte er laut Mitteilung - und: "Für mich persönlich geht es jetzt aber darum, so viel Spielzeit wie möglich zu sammeln, ich möchte gerne häufiger auf dem Platz stehen als zuletzt. Diese Chance sehe ich in Bielefeld."