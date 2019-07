Union Berlin hat kurz vor dem Abflug aus Österreich einen weiteren Testspielsieg gefeiert. Am neunten Tag des Trainingslagers besiegten sie am Mittwochabend in Wien den First Vienna FC mit 4:1 (3:0). Vor rund 4.100 Zuschauern war es das Spiel zum 125-jährigen Jubiläum des Viertligisten. Er ist damit der älteste Fußball-Club seines Landes.