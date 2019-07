Valentino Lazaro wird nach zwei Jahren im Hertha-Trikot nicht mehr für den Bundesligisten auflaufen. Wie der Verein am Montag mitteilte, stimmte er einem Wechsel des Österreichers zu Inter Mailand zu.

Lazaro war 2017 von Red Bull Salzburg zu Hertha gewechselt. Der gebürtige Grazer entwickelte sich unter Trainer Pal Dardai zum Stammspieler. Von 68 möglichen Bundesliga-Spielen stand Lazaro in seinen zwei Jahren in der Hauptstadt 57 Mal auf dem Rasen. Dabei erzielte er fünf Tore und bereitete zwölf weitere vor. Lazaro hatte in Berlin noch einen laufenden Vertrag bis 2021. Bei Inter Mailand unterschrieb er einen Vierjahresvertrag.