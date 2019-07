Energie Cottbus hat eine weitere Neuverpflichtung bekanntgegeben: Mittelstürmer Felix Brügmann schließt sich den Lausitzern an. Der 26-Jährige kommt von Drittligist Carl Zeiss Jena zu Energie Cottbus. Für Jena absolvierte Brügmann in der letzten Saison 34 Einsätzen, in denen er acht Tore erzielte.