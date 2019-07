Fußball-Bundesligist Hertha BSC startet ohne seinen Torhüter Thomas Kraft in das Trainingslager in Neuruppin. Der 30-Jährige werde wegen einer Entzündung des Schleimbeutels in der Schulter nicht mitreisen und stattdessen individuell in Berlin trainieren, teilte der Hauptstadtverein am Mittwoch mit. Als Ersatz werde der 19-jährige Luis Klatte dabei sein.