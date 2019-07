Doch Redlich, seit drei Jahren Geldgeber, Investor und seit März 2017 auch Vorstandsvorsitzender weiß von nichts - sagt er rbb|24 am Dienstag. Er dementiert, sich bei Tennis Borussia aus den Vereinsgremien zurückgezogen zu haben. "Ich habe nur gehört, dass Menschen die Geschäftsstelle gekapert haben sollen", erzählt Redlich, der zurzeit in den USA weilt. Er bekomme seit dem Morgen zahlreiche Nachrichten, in denen er gefragt werde, was los sei. Er sei aber nicht zurückgetreten, macht Redlich noch einmal deutlich. Später spricht er von einem "Putschversuch".



In der Tat wirkt alles auf den ersten Blick etwas überstürzt. Die Vereinsmitteilung wird von einem Postfach beim Berliner Fußball-Verband gesendet. Der Rückruf erreicht Tobias Schulze, einen der zahlreichen abtrünnigen Fans, die seit einem halben Jahr nicht mehr die Spiele von Tennis Borussias erster Männermannschaft besuchen.



Der offizielle Facebook-Kanal ist plötzlich offline, die offizielle Website [tebe.de] vermeldet lange Zeit noch das aktuelle Mannschaftsfoto und die Spielerporträts. Am Abend dann geht eine Erwiderung online: "Die Mehrheit des Aufsichtsrates, der komplette Vorstand und der Ältestenrat" schreiben darin von einem "Putschversuch" der beiden Aufsichtsratsmitglieder Christian Gäbler und Franziska Hoffmann. Diese hätten "wenige Tage vor dem wichtigen Saisonauftakt der 1. Männermannschaft" zusammen mit Steffen Friede "im Handstreich und ohne jede Rücksprache mit den Vereinsgremien" versucht, Redlich ab- und einen neuen Vorstand einzusetzen.