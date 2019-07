Ingo Kahlisch amtiert am Montag genau 30 Jahre als Cheftrainer des Regionalligisten FSV Optik Rathenow - und das laut eigener Aussage ohne Vertrag. Im Interview spricht er über die tiefe Bindung an den Verein - und über den Wandel des Fußballs allgemein.

Optik Rathenow ist längst Kahlischs Lebenswerk. Seit genau 30 Jahren ist er Cheftrainer, eine im Fußballgeschäft nahezu unvorstellbare Zeit. In den vier höchsten Spielklassen in Deutschland gibt es niemanden, der auch nur annähernd an seine Dienstzeit auf der Trainerbank herankommt.

Bei Ingo Kahlisch laufen in Rathenow wirklich alle Drähte zusammen. Wer beim FSV Optik anruft, bekommt den Cheftrainer und Vorstand meist direkt selbst an die Strippe. Seine Sportmarketingfirma und der Sportshop, wo Kahlisch tagsüber arbeitet, bevor es nachmittags zum Training ins Stadion Vogelgesang geht, sind über die Jahre aus praktikablen Gründen gleich zur Geschäftsstelle geworden.

Na, wenn man mal in der Ecke sitzt, fragt man sich schon: Wo ist die Zeit geblieben? Aber viele Arbeitnehmer machen mehr als 30 Jahre ihren Job. Das ist nichts Besonderes und ich will mich darüber auch nicht definieren, sondern einfach nach vorne schauen und weiter genießen, dass ich das mache, was ich immer wollte.

Kahlisch lebt mit seiner Familie in Potsdam und bleibt unter der Woche immer mal ein paar Tage in Rathenow, wo er auch eine Sportmarketingfirma mit Sportshop hat.

Das hat sich einfach so entwickelt. Nach 1989 ist im Prinzip alles zusammengebrochen [Anm. d. Red.: Die Optischen Werke als Arbeitgeber fielen weg] und ich war dann mit den Spielern alleine, ohne Geld, ohne alles. Dann sind wir bis in die Regionalliga aufgestiegen, das war damals die dritte Liga, mit Union und Tebe Berlin sowie Dynamo Dresden. Irgendwie ist es dann mein Leben geworden. Ich kann das gar nicht beschreiben, das ist gewachsen. In den letzten zehn Jahren waren wir drei Mal im Pokalendspiel, haben es zwei Mal gewonnen, sind drei Mal in die Regionalliga aufgestiegen, zwei Mal auch wieder abgestiegen. Aber es ist sehr schwierig, wir müssen hier um alles kämpfen, hier ist ja nicht viel.

Gab es einen Zeitpunkt, wo alles zu Ende hätte gehen können?

Ich hatte ein, zwei Möglichkeiten in meinem Leben, mich zu verändern – ich hätte mal nach Cottbus gehen können, nach Berlin oder Babelsberg – aber die kamen sehr kurzfristig, ich hätte innerhalb von 24 Stunden den Verein verlassen müssen, das kam für mich nicht in Frage.

Vor fünf Jahren hatten Sie gesundheitliche Probleme. Es war von einem Schlaganfall die Rede.

Es war eine Gehirnblutung, wirklich nicht schön. Da haben mir wieder der Sport und die Jungs geholfen, dass ich schnell wieder dahin komme, wo ich jetzt bin. Nach sieben Wochen stand ich wieder auf dem Trainingsplatz, in der Zwischenzeit haben meine Tochter Karoline, unser Kapitän Jerome Leroy und Uwe Jerucz den Laden am Laufen gehalten.



Mit wem verlängern Sie denn eigentlich Ihre Verträge?

Ich selbst habe gar keinen Vertrag, das läuft schon 30 Jahre so. Wir vereinbaren das im Vorstand mit Mario Schmeling, Norbert Ohst und Volko Schulz per Handschlag.

Wann war klar, dass Rathenow Ihr Lebenswerk wird?

1996 habe ich meinen Fußballlehrer gemacht und mein Vater hat immer noch gehofft, dass ich mal woanders hingehe. Aber ich wusste schon, wie das Fußballgeschäft läuft. Und irgendwo hinzugehen, die Kegel aufzustellen und mich von irgendeinem Idioten rausfeuern zu lassen, kann man mit Geld nicht entschädigen. In der heutigen Zeit ist das Trainerdasein ja total verrückt, wenn ich das Gespinne in der Bundesliga mit all den Trainerwechseln sehe. Es kann nie eine Entwicklung geben, wenn es nach jedem zweiten verlorenen Spiel heißt, da muss was geändert werden. Die Grundlage von der Bundesliga bis zur Kreisklasse ist immer dieselbe: Man muss gucken, was man für Spielermaterial hat und was man daraus machen kann.

Wer waren die herausragendsten Spieler, die Sie hier trainiert haben?



Wir hatten Anfang der 1990er Jahre einen russischen Offizier als Torhüter, der in Elstal stationiert war, Wjatscheslaw Tschanow, der spielte vorher für Torpedo und ZSKA Moskau, der war überragend. Wir hatten dank des Stützpunkts öfter ein paar Russen und gute Connections, zumal es auch günstig war, die hatten ja auch kein Geld. So haben wir auch Chwitscha Schubitidse aus Georgien geholt, der später noch einige Jahre in der 2. Bundesliga spielte.

Behalten Sie all Ihre ehemaligen Spieler im Blick und bleiben im Kontakt?

Ja, aber mit den Spielern aus den 1990er Jahren hat es sich ein bisschen auseinander gelebt. Den Jungs hatten wir zwar auch allen einen Job besorgt, aber die waren Maurer, Tischler, Elektriker, das war eine ganz andere Generation. Und im Sport ist man auch nicht immer im Guten auseinander gegangen, das gibt es hier genauso wie überall.