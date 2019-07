Es war ein verkorkster Auswärts-Auftakt für Energie Cottbus in der Regionalliga Nordost. Bei der U23 von Hertha BSC verlor das Team von Claus-Dieter Wollitz am Dienstag vor vielen mitgereisten Fans mit 2:5 - auch weil die Abwehr den Berlinern viel zu viel Platz ließ.

Für Energie Cottbus war es eine Auswärtsreise zum Vergessen. Fast 800 mitgereiste Fans sahen am Dienstagabend eine 2:5 (2:2)-Niederlage gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC - es war der erste Fehlschlag im zweiten Saisonspiel in der Regionalliga Nordost. Während der Berliner Nachwuchs sicher kombinierte, offenbarten die Lausitzer vor allem in der Abwehr teilweise eklatante Lücken, die den Hausherren das Toreschießen leicht machten.