Die VSG Altglienicke will mehr erreichen als den 14. Platz der vergangenen Regionalliga-Saison. Das klare Ziel lautet Einstelligkeit. Und das mit einem neuen Coach, der in Berlin eine echte Größe ist. Der rbb|24-Teamcheck vor dem Saisonstart. Von Johannes Mohren

Ende Juli startet die Regionalliga Nordost in die neue Spielzeit. Mit dabei sind dann gleich zehn Vereine aus Berlin und Brandenburg. Vom Berliner AK bis Energie Cottbus und von Optik Rathenow bis Union Fürstenwalde - eine ganze Region ist im Derby-Fieber. Wir stellen in einer Serie alle diese Vereine vor, schauen auf ihren Kader, ihr Umfeld und die Ziele. Den Auftakt macht die Volkssport Gemeinschaft - kurz: VSG - Altglienicke.

39 Punkte, Platz 14, Tabellenkeller. Die vergangene Saison lief wahrlich nicht so, wie die Verantwortlichen in Altglienicke sich das vorgestellt hatten. Es ruckelte im Aufbauprozess. "Wir haben uns im zweiten Regionalliga-Jahr nicht wirklich verbessert. Und eigentlich wollen wir immer den Blick nach oben haben", sagt der sportliche Leiter Daniel Böhm im Gespräch mit rbb|24.

Eine der Folgen: Trainer Andreas Zimmermann musste nach nur einer Spielzeit wieder gehen. Sein Vertrag wurde nicht verlängert. "Er hat uns ein kleines Stück nach vorne gebracht - aber nicht so weit, wie wir gehofft haben. Das Risiko, mit ihm in die nächste Saison zu gehen, war größer als einen neuen Trainer zu holen", sagt Böhm. Zumal der Club sowieso einen Schnitt machen wollte. Stichwort: Verjüngung. Diese Mission leitet nun Karsten Heine.

Von den jungen Spielern erhoffen sie sich in Altglienicke auch mehr Erfolgshunger. "Wir waren in der letzten Saison nicht immer zufrieden mit der Gesamteinstellung der Mannschaft. Da hast du es vielleicht leichter mit Spielern, die noch nach oben wollen, als mit welchen, die schon oben waren und ein bisschen austrudeln lassen", sagt der sportliche Leiter.

"Er ist vom Namen her schon unser Königstransfer", sagt Böhm. Aber darum sei es nicht gegangen. Er passe einfach in das Konzept. "Er hat bei Hertha zehn Jahre lang bewiesen, wie gut er mit jungen Leuten umgehen kann." (Anm. d. Red.: Er war unter anderem U23-Coach) Das erste Gefühl seit dem Trainingsauftakt sei auch gleich ein positives. Böhm lobt Heines Ruhe und Akribie. "Am Ende der Saison sind wir schlauer. Aber für ihn ist es auch ein Heimspiel vor der eigenen Haustür. Und vielleicht wird es eine Win-Win-Situation für alle Seiten."

Karsten Heine heißt der Neue an der Seite von Co-Trainer Torsten Mattuschka. Und im Berliner Fußball muss man wohl kaum jemandem erklären, wer der inzwischen 64-Jährige ist. Er zählt zu den Fußball-Größe in der Hauptstadt. Heine hat eine lange Vergangenheit bei Union Berlin und Hertha BSC - und ist in Köpenick zuhause. Seine letzte Trainerstation beim Chemnitzer FC liegt allerdings schon drei Jahre zurück.

Die sportliche Zuhause ist auch in der kommenden Saison der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark im Stadtteil Prenzlauer Berg - fernab der eigentlichen Heimat des Klubs. "Das liegt genau am anderen Ende der Stadt. Es ist ein sehr, sehr großes Handicap. Dadurch verlieren wir komplett unsere Basis", sagt Böhm. Auch deshalb wird mit Hochdruck an einer Alternative gearbeitet. Und es gibt durchaus erste Erfolge. Für den Trainingsbetrieb hat die VSG inzwischen eine feste Bleibe bekommen - auf der Willi-Sänger-Sportanlage an der Köpenicker Landstraße.

Dort soll - so hoffen Böhm und Co. - auch schon ganz bald Regionalliga-Fußball gespielt werden können. "Wir hoffen, dass wir in der Saison 2020/21 ein eigenes Stadion im Bezirk haben", sagt der sportliche Leiter. Die Vision ist, dass um den Platz herum ein Stadion für 3.000 bis 5.000 Zuschauer entsteht. "Es gibt ja schon eine kleine Tribüne und wir wollen das so herrichten, dass es den Regionalliga-Anforderungen gerecht wird."