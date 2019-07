Bild: imago/Pressefoto Baumann

Sie merken schon: Hertha ist in Sachen Designs durchaus experimentierfreudig. Mit Streifen in breit, schmal, quer und längs, oder einfarbigen Shirts sind die Hersteller noch lange nicht am kreativen Ende. In der Saison 2001/02 präsentierte Hertha dieses experimentelle Halb-halb-Modell. Gefühlt endete auch die Saison für Michael Preetz (links) und Co. nur halb erfolgreich: Hertha scheiterte auf Platz vier knapp an der erhofften Champions-League-Qualifikation.