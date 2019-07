Der zehnte Neuzugang von Union Berlin ist ein echter Kracher: Mit Neven Subotic wird ein früherer deutscher Meister künftig für den Bundesliga-Aufsteiger auflaufen. Der 30-jährige Innenverteidiger hatte zuletzt bei AS Saint-Étienne in Frankreich gespielt. Dort war sein Kontrakt in diesem Sommer ausgelaufen. Bei den Köpenickern erhält er einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2021. Das teilte der Verein am Donnerstagabend mit.

Den Marktwert von Subotic beziffert die Seite transfermarkt.de aktuell mit vier Millionen Euro - in den Jahren 2013 und 2014 lag er demnach sogar bei 20 Millionen Euro.