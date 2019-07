"Unzählige Unioner, die den Verein in der Vergangenheit auf seinem Weg unterstützt und begleitet haben, werden diesen historischen Spieltag nicht mehr selbst miterleben können. All jene werden schmerzlich vermisst und so wurde im Kreise der Union-Familie die Idee geboren, ihrer mit einer ganz besonderen Aktion zu gedenken", heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Die Aktion sei vom Fanclub "Alt-Unioner" gemeinsam mit dem "Eisernen V.I.R.U.S." und den "Eisernen Botschaftern" ins Leben gerufen worden.



Die 70x70 Zentimeter großen Banner können online zum obligatorischen Stehplatzpreis im Stadion An der Alten Försterei von 13 Euro angefordert und in der Woche vor der Auftakt-Partie im Fanhaus abgeholt werden.