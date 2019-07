Bei den German Darts Masters in Köln hat der Strausberger (Märkisch-Oderland) Martin Schindler überraschend Weltmeister Michael van Gerwen aus den Niederlanden besiegt. Der 22-Jährige lag am Freitagabend gegen den Weltranglistenersten bereits mit 1:5 zurück, bevor er ein beeindruckendes Comeback hinlegte und am Ende einen 6:5-Sieg errang.