Katharina Krüger macht eine Drehung im roten Sand - und nimmt Tempo auf. Ein, zwei, drei, vier Mal schiebt sie kurz und kräftig an den Rädern ihres Rollstuhls. Sie schnellt nach vorne, streckt sich tief Richtung Boden und trifft. Plopp. Der Ball fliegt haarscharf über das Netz ins gegnerische Feld. Es ist Maßarbeit. Das Timing muss genau passen. "Wenn wir Rollstuhltennis-Spieler einmal falsch zum Ball stehen, stehen wir halt falsch", sagt die 29-jährige Berlinerin. "Wir haben nicht die spontane Chance zum Ausweichen. Und manchmal kann man sich auch ein bisschen verfahren auf diesem Platz, weil der ja gar nicht mal so klein ist."

geboren am 3. Januar 1990 in Berlin

Bei dem größten deutschen Turnier war sie schon oft dabei. Und meist äußerst erfolgreich. Fünf Mal konnte sie den Wettkampf gewinnen, der im Wechsel vom BTTC Grün-Weiß aus Lichterfelde und - wie dieses Jahr - von den Zehlendorfer Wespen ausgetragen wird, ihrem Heimatverein. "Es ist die Chance, dass Familie, Verwandte und Freunde mal zugucken kommen können. Etwas ganz Besonderes. Man hat mehr Rückhalt. Menschen, die hinter einem stehen." Was in ihren Anfängen auch noch Druck bedeutete, sei jetzt "einfach nur noch sehr beflügelnd", sagt sie.

Sie schmunzelt. Es passiert eben selbst den Besten. Auch an diesem Mittwochnachmittag. Es ist eine der letzten Trainingseinheiten, bevor es für Krüger ernst wird bei der 31. German Open. Sie zählt zu den ausgewiesenen Top-Spielerinnen in der Welt. Ranglistenplatz zehn ist der unzweifelhafte Beweis.

Katharina Krüger strahlt, wenn sie davon erzählt. Die kindliche Begeisterung für den Sport ist der jungen Frau mit der schwarzen Schirmmütze geblieben, die an einem der Tische vor dem Vereinsheim sitzt. Mit all den Sportlern, die aus der ganzen Welt gekommen sind. Mehr als 60 sind es, die bis Sonntag auf den Plätzen im Berliner Südwesten antreten. Für sie habe schon immer nur Tennis gezählt, sagt Krüger - "der Rollstuhl ist so einem kleinen Mädchen ja noch egal." Die Eltern suchten. Und fanden eben die Zehlendorfer Wespen. Einen Verein, in dem Inklusion gelebt wird. In dem Fußgängertennis - so nennen sie hier den Sport der Kollegen ohne Behinderung - und Rollstuhltennis miteinander stattfinden. Ganz selbstverständlich.

Mehr als zwei Jahrzehnte ist es her, dass für Krüger bei den Zehlendorfer Wespen alles begann. Sieben Jahre war sie da gerade einmal alt. Und schon längst völlig (rollstuhl-)tennisverrückt. Wirklich überraschend war das nicht. Es lag in der Familie. Wenn die Eltern in den Urlauben Tennis spielten, "saß ich in meinem Bettchen und habe zugeschaut", erzählt sie. Und vor dem heimischen Fernsehen hörte sie auch ständig das Ploppen der Tennisbälle. "Ich habe irgendwann mein Spielzeug zur Seite gelegt, einen Tennisball in die Hand genommen und mit drei Jahren kam die Idee, dass ich das ja auch mal ausprobieren könnte."

Das Ergebnis ist eine Spitzenathletin. Konzentrationsstark. Und durch nichts aus der Ruhe zu bringen. "Man muss immer bei sich bleiben und schauen, dass man nicht die Nerven verliert", sagt sie. Viele Fehler darf sie sich nicht erlauben. Das Niveau in der Sitze ist hoch. Katharina Krüger ist stolz darauf, weil es zeigt, wie sich ihr Sport in den vergangenen Jahren entwickelt hat. "Man muss sich natürlich darauf einlassen, dass man mich nicht mit Serena Williams vergleichen kann", sagt sie. "Ich werde als Frau nicht mit 210 km/h aufschlagen, weil es einfach im Sitzen ist. Wenn man das kann und die Sportarten - die doch beide Tennis sind - als unterschiedlich betrachtet und das auch cool findet, ist es sehr sehenswert."

Im Verein lernte Krüger Stück für Stück das, was "koordinativ unglaublich schwierig ist." Weil es eben nicht ein Sportgerät ist, das es zu beherrschen gilt, sondern mit Schläger und Rollstuhl gleich zwei. Und das bei Regeln, die sich von denen im Fußgängertennis kaum unterscheiden. Nur eine wesentliche Abweichung gibt es: In der Rollstuhl-Variante darf der Ball zwei Mal auftitschen, bevor er gespielt werden muss - zumindest die erste Bodenberührung muss im Feld stattfinden. Schlagen im Stehen. Nur Rollstuhlfahren. Rollstuhlfahren mit Schläger. Und schließlich Rollstuhlfahren mit Schläger und Ball. Es waren Schritte, die Krüger nach und nach machte.

Schwer hat es das Rollstuhl-Tennis dennoch. Es ist etwa keinesfalls selbstverständlich, dass es dieses Turnier in Berlin gibt - erst recht nicht in Zukunft: 70.000 bis 80.000 Euro kostet die Ausrichtung und Sponsoren zu finden, sei eine Herausforderung. "Es ist leider immer noch so, dass wir nicht die breite Öffentlichkeit dafür gewinnen können. Wir sitzen in einer Nische", sagt Turnierdirektor Martin Melchior. So gab es in diesem Jahr im Vorfeld ein Defizit von rund 40.000 Euro. Der Berliner Senat sprang ein. Wie es weitergeht? "Es ist eine schwierige Situation, aber wir versuchen, das als Team lösungsorientiert anzugehen."

Was für das Turnier - das wichtigste in Deutschland - gilt, spiegelt sich auch bei den Spielern wider. Bei Katharina Krüger ist das nicht anders. "Ich bin vom Arbeitsaufwand Vollprofi. Was man rausbekommt, ist dann aber eher amateurhaft", sagt sie. Die 29-Jährige lebt die Doppelbelastung zwischen Sport und Masterstudium. Zeitweise kam auch noch ein Job als Inklusionsmanagerin im Landessportbund Berlin hinzu. Selbst auf Turnieren war das Studium immer präsent - nach Spielen ging es noch an den Schreibtisch. Nun ist die Abgabe der Masterarbeit ganz nah, nächste Woche ist die Unizeit im Bereich Rehapädagogik dann Geschichte.