Bundesligist Hertha BSC bereitet sich derzeit in Österreich auf die kommende Saison vor und beendet das Trainingslager heute Abend im Sonnenseestadion von Ritzig um 18 Uhr mit einem Testspiel gegen den englischen Erstligisten West Ham United ( ab 18 Uhr im Livestream auf rbb|24 ). Am vergangenen Donnerstag hatten die Blau-Weißen ihren ersten Test gegen den türkischen Erstligisten Fenerbahce Instanbul mit 2:1 gewonnen. Gestern konnte Trainer Ante Covic bis auf eine Ausnahme mit dem kompletten Kader trainieren. Nur der belgische Neuzugang Dedryck Boyata musste wegen einer erneuten Oberschenkelblessur absagen. Mittelfeldspieler Arne Maier und Marko Grujic kehrten dagegen ins Mannschaftstraining zurück.

Morgen fährt die Hertha zurück in die Heimat. Am Sonntag in einer Woche (11. August, 15:30 Uhr, live in Auszügen im inforadio) startet dann die Saison mit der Erstrundenpartie im DFB-Pokal gegen den VfB Eichstätt in Bayern. Eine knappe Woche später (16. August, 20:30 Uhr, 2. Halbzeit live im inforadio) beginnt die Bundesliga mit dem Eröffnungsspiel FC Bayern München gegen Hertha BSC.