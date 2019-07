dpa/Soeren Stache Audio: Inforadio | 24.07.2019 | Jakob Rüger | Bild: dpa/Soeren Stache

Trainingslager in Österreich - Bei Hertha beginnt der Kampf um die Plätze

24.07.19 | 20:47 Uhr

Hertha BSC startet die zweite Phase der Vorbereitung auf die Bundesligasaison. Im Trainingslager in Stegersbach will Ante Covic sein Team fit machen für den Ligastart. Der Trainer muss nun seine Stammformation finden. Von Jakob Rüger

Der Rasen im Stadion Stegersbach sieht überhaupt nicht gut aus, große braune Flecken bedecken den Platz. Celtic Glasgow, ZSKA Moskau und Hannover 96 haben hier schon ihr Trainingslager abgehalten. Das hinterlässt Spuren, vor allem bei den heißen sommerlichen Temperaturen. Stegersbach, der kleine Ort im Burgenland, in der berühmtesten Weinregion Österreichs, ist ein beliebtes Ziel in Fußballkreisen zur Saisonvorbereitung. Auch Hertha BSC war in der Vergangenheit bereits viermal im 2.600-Einwohner-Dorf. Kurioserweise waren die Hertha-Trainer jeweils frisch im Amt, genau wie in diesem Jahr.

Die Jugend wurde aussortiert

Trainer Ante Covic bereitet die Profis erstmals auf eine neue Saison vor. Im ersten Trainingslager in Neuruppin wurden die körperlichen Grundlagen gelegt, nun soll es um den spielerischen Feinschliff gehen. "Wir steigen jetzt in die zweite Hälfte der Vorbereitung ein, setzen dort andere Schwerpunkte und werden viel mit Spielformen arbeiten", verrät Covic seinen Plan für die Woche in Österreich. Der Trainer will seine Spielidee vermitteln. Dafür hat er den Kader ausgedünnt. Mit 23 Feldspielern und drei Torhütern ist Hertha nach Stegersbach gereist. Rechtsverteidiger Peter Pekarik, ist wegen einer Muskelverletzung in Berlin geblieben. Julian Albrecht, Florian Baak, Palko Dárdai, Dennis Jastrzembski und Muhammed Kiprit traten die Reise ebenfalls nicht mit an. "Bei unseren Schwerpunkten macht es mehr Sinn, mit einem reduzierten Kader zu arbeiten", so Covic. "Die Jungs, die nicht mitfahren, haben ab sofort ihre Heimat zunächst einmal in der U23, sie haben aber jederzeit die Möglichkeit durch gute Leistungen wieder in den Profikader zurückzukehren." Covic wollte sich die jungen Spieler in der Vorbereitung ganz genau ansehen, aus dem Quintett konnte niemand überzeugen. Dabei hatten gerade Palko Dárdai und Dennis Jastrzembski noch im letzten Sommer für viel Aufsehen gesorgt.

Warten auf Neuzugänge

Erstmals hat Covic den kompletten Kader zur Verfügung. "Die Jungs wissen, dass sie hart arbeiten und dem Trainerteam etwas zeigen müssen, um sich in die Mannschaft hineinzuspielen", macht Covic eine klare Ansage. Die Neuzugänge Eduard Löwen, Daishawn Redan und Dedryck Boyata sollen weiter integriert werden. Die U21-EM-Teilnehmer Maximilian Mittelstädt und Arne Maier können sich erstmals ausgiebig dem Trainer präsentieren. Der Kampf um die Stammplätze hat begonnen, vor allem in der Innenverteidigung, dem zentralen Mittelfeld und in der Sturmspitze. Es ist nicht ausgeschlossen, dass in Österreich noch der ein oder andere Neuzugang zum Team stößt. Hertha sondiert den Markt nach Flügelspielern. In zwei Testspielen will Covic den Ernstfall proben. Mit Fenerbahce Istanbul (Donnerstag 17:30 Uhr) und West Ham United (31.07., 18 Uhr) testet Hertha gleich gegen zwei namenhafte Gegner. Damit steigert Covic stetig das Niveau der Testspielgegner. Auch auf dem Trainingsplatz zieht der Trainer die Zügel an. Er fordert lautstark mehr von seinen Spielern, geht deutlich kritischer mit ihnen ins Gericht. Auf einem Nebenplatz dürfen die Berliner zweimal täglich trainieren. Ein perfekt geschnittener grüner Teppich, der nach einer Woche Training allerdings entsprechend aussehen wird.