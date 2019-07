Bild: imago/Nordphoto

Interview | Dedryck Boyata über den Wechsel zu Hertha - "Die Wahl war ziemlich einfach"

27.07.19 | 21:24 Uhr

Hertha hat in diesem Sommer seine Innenverteidigung mit Dedryck Boyata verstärkt. Da der 28-jährige Belgier gerade angeschlagen ist, gab es im Trainingslager Zeit, einmal ausführlich zu sprechen: über seinen Oberschenkel, Trainer Ante Covic und den Europapokal.

rbb|24: Herr Boyata, wir haben Sie zuletzt hier in Stegersbach nicht auf dem Trainingsplatz gesehen. Wie man hört, plagen Sie Oberschenkelprobleme. Wie ernst ist es? Dedryck Boyata: Mir geht es gut. Ich habe in der letzten Saison bei Celtic Glasgow schon wegen einer Oberschenkelverletzung länger pausieren müssen. Jetzt muss ich einfach vorsichtig sein, wenn etwas passiert. Ich habe viel trainiert und schon zwei Testspiele absolviert. Der Oberschenkel hat sich gemeldet und jetzt schauen wir von Tag zu Tag. Es ist aber nichts ernstes, also keine Sorge.

Sie sind von Celtic Glasgow nach Berlin gekommen. Warum der Schritt zu Hertha BSC? Ich war ablösefrei und konnte mir so aussuchen, wohin ich wechsle. Ich habe mit Michael Preetz schon im letzten Sommer, nach der WM2018 in Russland, gesprochen. Er hat mich überzeugt, nach Berlin zu kommen. Ich wollte unbedingt in eine große Liga und die Bundesliga ist sehr stark. Die Wahl war deshalb ziemlich einfach.

Vier Jahre Schottland, davor sieben Spielzeiten England. Wie hat Sie diese Zeit auf der Insel geprägt? (schmunzelt) Elf Jahre in Großbritannien sind wirklich eine lange Zeit. Erst in Schottland habe ich die letzten Jahre wirklich viel über die Kultur gelernt. Schottland und England kann man nicht miteinander vergleichen, es sind zwei völlig unterschiedliche Kulturen. Ich durfte in einem großen Verein wie Celtic spielen und habe viele Titel gewonnen. Nun hatte ich aber das Gefühl, etwas Neues zu machen und kennenzulernen.

Ante Covic hat im Sommer den Cheftrainerposten bei der Hertha übernommen. Wie erleben Sie den Trainer in der täglichen Arbeit? Er ist sehr leidenschaftlich. Er hat klare Vorstellungen, was er will und wie er zum Ziel kommen will. Das hat er uns vom ersten Tag an klar gemacht. Vor meinem Wechsel habe ich einige Stunden mit Covic gesprochen. Er hat mir genau erklärt, was er vorhat und was sein Plan ist. Klar, die Bundesliga wird eine völlig neue Erfahrung für ihn, aber gerade deshalb muss das ganze Team den Trainer unterstützen. Genau das passiert hier schon im Trainingslager. Wir wollen, dass er einen guten Job macht, denn dann bedeutet das, dass auch wir als Team einen guten Job machen.

Mehr zum Thema dpa/Soeren Stache Trainingslager in Österreich - Bei Hertha beginnt der Kampf um die Plätze

Es ist sehr auffällig, wie viel Ante Covic im Training kommuniziert. Hilft das einem Team oder ist es eher anstrengend, wenn ständig Kommandos über den Platz schallen? Ich habe auch schon mit Trainern gearbeitet, die kaum ein Wort gesagt haben. Als Spieler willst du aber eigentlich einen Chefcoach haben, der dir klar sagt, was er will. So kannst du ihn auch viel besser verstehen. Bei Ante Covic sehe ich das absolut positiv. Er spiegelt uns immer wider, was wir richtig und was wir falsch machen. So können wir seine Philosophie von Fußball viel besser umsetzen.

Bei Hertha kämpfen gleich vier Spieler um einen Platz in der Innenverteidigung. Wahrscheinlich ist in keinem anderen Mannschaftsteil der Konkurrenzkampf so groß, wie auf Ihrer Position. Ich glaube, man muss das anders sehen. Leute sprechen immer von Konkurrenzkampf, aber wir sind ein Team, wir wollen gemeinsam etwas erreichen. Bei Celtic haben wir über 60 Pflichtspiele absolviert, da kannst du nicht jedes Spiel absolvieren. Klar, bei Hertha haben wir nun etwas weniger Spiele, aber als Trainer willst du für jede Position genug starke Spieler haben. Ich bin neu im Team und möchte so viele Spiele wie möglich machen. Ich glaube, ich kann dem Team mit meiner Erfahrung und meiner Art Fußball zu spielen helfen.

Werden Ihnen die internationalen Spiele unter der Woche fehlen? Naja, das ist das Ziel für die nächste Saison, uns für Europa zu qualifizieren. Ich glaube, dafür haben wir die Qualität im Kader. Ob ich es vermisse? Nun, die Belastung ist schon sehr hoch, du hast wenig Zeit dich zu erholen. Aber klar, jeder spielt natürlich gern im internationalen Wettbewerb. Deshalb möchte ich mit Hertha da unbedingt wieder hin.

Sie haben bis 2022 bei Hertha BSC unterschrieben. Was sind die Ziele für ihre Zeit in Berlin? Ich wollte unbedingt in die Bundesliga und glaube, wir können in der Liga eine gute Rolle spielen. Ich habe schon gesagt, ich will wieder international spielen, dafür arbeiten wir gerade jeden Tag sehr hart. Ich hoffe, dass ich auch in der Nationalmannschaft wieder eine größere Rolle spielen kann. Wir haben in der belgischen Mannschaft so viel Talent und Qualität, dass wir auch mal einen großen Titel gewinnen können. Dabei würde ich gerne helfen. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Jakob Rüger