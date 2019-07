Bild: imago/foto2press

Interview | Turbine-Trainer Matthias Rudolph - "Man hat versäumt, noch mehr für den Frauenfußball zu tun"

02.07.19 | 13:37 Uhr

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ist bei der WM im Viertelfinale gescheitert. Das ist - für das im Frauenfußball einst dominante Deutschland - überraschend. Turbine Potsdam-Trainer Matthias Rudolph sagt im Interview, was sich seiner Meinung nach ändern muss.



rbb|24: Herr Rudolph, eine offene Frage zu Beginn: Die deutsche Mannschaft ist bei der WM im Viertelfinale gescheitert. Das ist man von der Frauen-Nationalmannschaft nicht gewohnt, das war nicht die Zielsetzung des Teams. Wie steht es um den Frauen-Fußball in Deutschland? Matthias Rudolph: Ich denke, dass der deutsche Frauenfußball immer noch zur Weltspitze gehört - auch wenn man jetzt schon im Viertelfinale ausgeschieden ist. Trotzdem ist das Ziel - das für mich nicht unbedingt der WM-Titel ist, sondern vielmehr die Qualifikation für die Olympischen Spiele - verfehlt worden. Dadurch, dass man in Tokio im nächsten Jahr nicht dabei ist, kann man sich medial schlechter präsentieren. Man hat gesehen, dass das Interesse im Fernsehen bei ARD und ZDF groß war - das hätte dem Frauenfußball auch im nächsten Jahr gut getan.

Zur Person: Matthias Rudolph wurde 1982 in Belzig geboren. Als Spieler spielte er von 2000-2003 und von 2006-2013 beim SV Babelsberg 03. Seit 2015 ist er zunächst als Co-Trainer, ein Jahr später als Cheftrainer der Bundesliga-Mannschaft von Turbine Potsdam aktiv. Neben seiner Trainer-Tätigkeit arbeitet er als Lehrer in den Fächern Sport und Geographie.



In Italien und Spanien wurden im Frauenfußball in der vergangenen Saison Zuschauerrekorde aufgestellt. In England wird die Liga zunehmend professionalisiert. Wurde Deutschland in der Entwicklung des Frauenfußballs in den vergangenen Jahren von anderen Nationen überholt? Man muss schon sagen, dass der Frauenfußball in Spanien, Italien und auch England enorm aufgeholt hat. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass Deutschland die Vormachtstellung verloren hat, sondern nach wie vor eine der besten europäischen Ligen hat. Man hat es in Deutschland aber versäumt, in den letzten Jahren noch mehr für den Frauenfußball zu tun, um der Entwicklung gerecht zu werden und den Vorsprung auch zu halten.

Wo wurden die Fehler gemacht? Bei den Vereinen oder eher auf der Verbandsebene beim DFB? In den anderen europäischen Ligen fließt weitaus mehr Geld. Das ist in der deutschen Liga noch lange nicht so - Bayern und Wolfsburg sind den anderen Vereinen um Lichtjahre voraus. Daher gibt es auch den Trend, dass die meisten deutschen Nationalspielerinnen zu diesen beiden Vereinen gehen, da sie dort weitaus mehr verdienen könne als bei den anderen Vereinen. Insbesondere beim Thema Finanzen hat es der DFB also versäumt, dass mehr Geld in die Frauen-Bundesliga fließt.

Auch bei der Aufarbeitung des WM-Aus scheint der DFB schnell zur Tagesordnung übergangen zu sein. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wurde bereits kurz nach dem Spiel der Rücken gestärkt, das anstehende U21 EM-Finale der Männer rückte in den Vordergrund. Stimmt dieser Eindruck oder wird die Aufarbeitung in den nächsten Wochen noch intensiviert? Die Bundesliga-Trainer werden sich zu gegebener Zeit wieder mit den Verantwortlichen der Nationalmannschaft treffen. Da wird das Ausscheiden mit Sicherheit noch intensiver aufgearbeitet, als es jetzt in den Medien erscheint. Intern werden die sportlichen Leistungen also stärker ausgewertet, als man es dann später öffentlich präsentiert. Grundsätzlich ist die Aufarbeitung wichtig: Man muss schon sagen, dass wir bei der WM eine Mannschaft hatten, die qualitativ eigentlich in das Halbfinale und Finale kommen kann und auch muss.

Was muss neben dem schon angesprochenen finanziellen Aspekt möglicherweise noch verändert werden, um weiter im Konzert der Großen mitspielen zu können? Wenn man den deutschen Frauenfußball in den letzten Jahren beleuchtet, sieht man, dass es auf den ersten beiden Plätzen mit Bayern und Wolfsburg zwei Mannschaften gibt, die auch international vertreten sind. Es würde der Liga guttun, einen dritten und vierten europäischen Platz zu vergeben. Entweder für die Champions League oder aber für einen neu initiierten europäischen Wettbewerb. Wenn der dritte und vierte Platz europäisch attraktiver gemacht werden würden, flösse automatisch mehr Geld in der Liga. Es würde einen viel größeren Wettkampf innerhalb der Bundesliga geben, die Attraktivität und Qualität weiter gesteigert werden. Bislang hat man bei Vertragsverhandlungen immer das Totschlagargument gegen sich, dass die Spielerinnen internationale spielen wollen, das können die Vereine - abgesehen von Wolfsburg und Bayern - unter derzeitigen Umständen nicht bieten.

Sie haben den medialen Zuspruch und das Interesse für die Nationalmannschaft schon angesprochen. Wie kann dieser Trend auch in die Bundesliga getragen werden, in der die Zuschauerzahlen weiterhin nicht sehr hoch sind? Tatsächlich sieht man, dass Frauenfußball in Deutschland hoch angesehen ist. Die Vereine und der DFB sind dazu aufgerufen, den Frauenfußball medial besser zu präsentieren und Aktionen zu starten, die die Zuschauer in die Stadien treiben. Das Interesse am Frauenfußball ist definitiv da.

Das ist ein erster Ausblick in die Zukunft. Was sind Ihre Hoffnungen und Aussichten für die deutsche Nationalmannschaft? Ich hoffe, dass der bisherige Weg in der Nationalmannschaft weiter gegangen wird. Der Prozess eine neue Mannschaft aufzubauen, hat gerade erst begonnen. Man hat jetzt bis zur EM 2021 zwei Jahre Zeit, eine gute, junge Mannschaft aufzubauen. Im Nachwuchsbereich muss wieder besser gearbeitet werden, so dass noch mehr Qualität aus den Jugendmannschaften entspringt. Die zwei Jahre müssen unbedingt genutzt werden. Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Jonas Bürgener.