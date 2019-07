Die rbb-Doku "Aufstehen im Sitzen - Bahnradkönigin Kristina Vogel startet neu" läuft am Samstag ab 17:45 Uhr in der ARD.

Sie war die weltbeste Bahnradsportlerin. Dann - vor gut einem Jahr - verunglückte Kristina Vogel auf der Betonbahn in Cottbus. Seitdem sitzt sie im Rollstuhl. Über diese Zeit gibt es nun einen Film. Ein Gespräch über das Leben nach dem Unfall - und die Kraft der Fans.

rbb: Ich habe gehört, Sie haben die Dokumentation schon mit Freunden und Ihrer Familie gesehen. Wie fanden Sie das Ergebnis denn?

Kristina Vogel: Ja, am Montag habe ich es sehen dürfen. Ich musste lachen, weinen, lachen, weinen. Es war sehr emotional. Man konnte das Jahr wieder Revue passieren lassen - und im Kopf immer so ein, zwei Momente durchgehen. Ich bin ganz, ganz happy, dass der Film so toll geworden ist und ich das auch meiner Familie mal ein Stück weit zeigen konnte.

Gut ein Jahr liegt der schwere Unfall zurück. Wie haben sie die Zeit seither erlebt?

Es war hektisch und ruhig zugleich. Irgendwie auf das Wesentliche konzentrierend. Man muss es ja ein bisschen teilen in das erste halbe Jahr, in dem ich ja nicht viel Anteil am öffentlichen Leben hatte, aber mein Körper ganz viel arbeiten musste, damit ich überlebe und wieder ins Leben finden kann. Danach ist mein Terminkalender explodiert. Es ist viel los. Ich kann rumreisen, meine Geschichte erzählen und Leute motivieren. Das macht unheimlich Spaß. Ich habe vielleicht hier und da wieder ein bisschen zu mir selbst gefunden und mich andererseits auch anders neu kennenlernen können, wenn ich fernab vom Leistungssport bin.