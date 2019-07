Stimmt es, dass im Hotel kurz vor ihrer Anreise die beiden Sessel an der Bar schnell ausgetauscht werden mussten? Die waren noch in himmelblau-weiß und mit 1860-München-Wimpel geschmückt - und nun in Unionfarben gelb-rot ...

Ja, das ist so (lacht). Das ist liebevoll vom Hotel. Die kümmern sich sehr gut um die Gäste, die sie haben. Wir sind tatsächlich nicht die erste Fußballmannschaft hier. 1860 war vor uns da. Und dann ist natürlich auch für uns umdekoriert worden. Das macht der Hausherr persönlich. Ein sehr rührender Mann.

Mit beeindruckender Schnelligkeit hat Union vor dem Trainingslager Spieler um Spieler verpflichtet - zum Schluss waren es sogar zwei pro Tag. Wie machen sich die Neuen?

Es ist eine tolle Mischung. Es sind ganz junge Leute. Spieler, die so ein bisschen mittendrin sind. Und jetzt zum Ende auch zwei richtig erfahrene Jungs mit Neven Subotic und Christian Gentner. Alles in allem wirkt es gut. Alle sind aufgeschlossen. Insbesondere die Erfahrenen machen so eine Geschichte ja auch nicht zum ersten Mal mit. Man sieht schon, wie sie sich auch um die jüngeren Spieler kümmern. Man ist da schnell im Kontakt. Im Sport geht so etwas leicht. Und bei unserer Mannschaft im Speziellen beobachten wir jedes Jahr von Neuem, dass es sofort ein sehr gutes Miteinander ist.

Wie bundesligatauglich ist denn der Kader schon?

Ich sage mal so: Von der Zusammensetzung sieht das erst einmal schon ganz ordentlich aus. Jetzt wird es aber natürlich darum gehen, miteinander zu arbeiten. Das passiert hier. Eben gab es die erste Trainingseinheit auf dem Platz. Am Montag war es nur ein lockeres Läufchen. Das war ja der Reisetag.