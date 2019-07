Es war ein beeindruckendes Debüt bei der Tour de France, das der Berliner Radprofi Maximilian Schachmann hinlegte. Doch dann stürzte er beim Zeitfahren, fiel auf die linke Hand und brach sich gleich drei Knochen. Es bedeutete das bittere Aus acht Etappen vor Schluss. Es folgte eine Operation im Unfallkrankenhaus in Berlin. Nun beobachtet Schachmann die Rundfahrt als Zuschauer. Er fiebert mit - nicht nur, weil ein Teamkollege noch alle Chancen hat.

rbb: Was schmerzt mehr: Die Hand oder der Umstand, dass Sie Ihrem aussichtsreichen Teamkollegen Emanuel Buchmann nicht helfen können?

Maximilian Schachmann: Definitiv der Umstand, dass ich nicht mehr dabei sein kann, nicht mehr an Emanuels Seite fahren kann, das ganze Spektakel nicht mehr erlebe - und am Ende auch nicht in Paris ankommen werde.

Wo schauen Sie nun die Tour de France - alleine zu Hause in Ihrer Schweizer Wahlheimat auf dem Sofa oder mit Freunden?

Ich werde die Tour-Etappe alleine anschauen. Aber ich freue mich schon riesig darauf. Es ist wirklich spannend. Ich verfolge das ganz intensiv. Vor wenigen Tagen saß ich mit all den Fahrern noch auf dem Rad. Von daher interessiert es mich auch einfach für die Zukunft, was die Leute jetzt so machen - und wie sie sich verhalten.