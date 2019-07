Peta fordert Absage von Pferderennen in Hoppegarten

Vicco-von-Bülow-Fan in Hoppegarten dabei

Ein Sprecher der Galopprennbahn Hoppegarten wollte sich auf Anfrage von rbb|24 am Freitag nicht zu den Vorwürfen von Peta einlassen. Man halte sich an die Richtlinien zum Tierschutz der Dachorganisation German Racing, hieß es.

Die für Freitag geplanten Rennen würden definitiv stattfinden, so der Sprecher. "Das Wetter hat sich deutlich gebessert. Wir erwarten unter 30 Grad für den Start um 17 Uhr und sinkende Temperaturen am Abend." Die Zahl der Tierärzte vor Ort sei auf vier verdoppelt worden, zusätzlich stünden den Veterinären zwei Assistenten zur Verfügung. "Wir werden außerdem deutlich, deutlich mehr Tränken vorhalten", so der Sprecher.

Der erste Lauf sei bereits leicht nach hinten verschoben worden und beginne nun um 17 Uhr. Es seien acht Rennen geplant, an denen insgesamt 68 Tiere teilnehmen sollen. Der letzte Lauf soll um 20.30 Uhr starten. Sollten die Tierärzte Vorbehalte haben, werde der Zeitplan nach hinten verschoben.