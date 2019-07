Na dann aber komplett Montag, 08.07.2019 | 16:58 Uhr

Dann gehören aber in heutiger Zeit sämtliche Modeljobs abgeschafft, wer braucht denn noch Unterwäsche und Bikinimodels? Die Klamotten können doch genau so gut liegend oder an Puppen präsentiert werden.



Ach jo warum denn nicht? Nummernboys und Podiumsmänner klingt nach einem guten Start und das gab es ja alles schon mal Cheerleader war früher ja auch mal ein rein männlicher Beruf, also warum sollte das dann nicht wider so kommen?