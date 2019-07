In der dritten Partie am Sonntag mit regionaler Beteiligung ging Fürstenwalde in Meuselwitz zunächst in Führung. Kimmo Markku Hovi traf nach einem Eckball per Kopf - "natürlich einstudiert", wie Trainer Matthias Maucksch nach Schlusspfiff dem MDR sagte. Den Ausgleich erzielte Fabian Stenzel per Foulelfmeter. "Wir wollten etwas mitnehmen, wussten aber nicht, wo wir stehen. Wir wollten Kompaktheit und Schnelligkeit über die Außen", resümierte Maucksch. "Alle waren bemüht, und am Ende sind wir zufrieden, dass wir einen Punkt mitnehmen. In der zweiten Halbzeit war Meuselwitz aktiver, aber wir hatten auch die Möglichkeit."