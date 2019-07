imago/Steffen Beyer Video: Brandenburg Aktuell | 27.07.2019 | 19:30 Uhr | Uri Zahavi | Bild: imago/Steffen Beyer

3:1-Sieg gegen die VSG Altglienicke - Energie Cottbus jubelt zum Regionalliga-Start

27.07.19 | 17:06 Uhr

Absteiger Energie Cottbus ist mit einem Erfolg in die Regionalliga-Saison gestartet. Gegen die VSG Altglienicke gewannen die Lausitzer mit 3:1. Viktoria 1889 Berlin besiegte einen Aufstiegsanwärter. Und der größte Underdog der Liga erwischte einen perfekten Start.

Nein, große Auswahl hatte Claus-Dieter Wollitz nicht. Gerade einmal 15 Feldspieler standen dem Coach von Energie Cottbus beim Regionalliga-Auftakt gegen die VSG Altglienicke zur Verfügung - ein Kader im absoluten Mini-Format. Alles andere als perfekte Voraussetzungen für den Start in die Mission, die - im Idealfall - mit dem direkten Wiederaufstieg enden soll. Und trotzdem gewannen die Lausitzer. Mit 3:1 (2:0) besiegten sie die Gäste aus dem Berliner Süden. Nicht nur Kapitän Dimitar Rangelov atmete durch: "Es ist sehr wichtig, dass wir mit drei Punkten gestartet sind", sagte der Stürmer-Routinier dem MDR.

Einfach machten die Berliner es den Cottbusern dabei nicht. Zumindest über weite Strecken. "Zum Glück haben wir zeitig zwei Tore geschossen", sagte Rangelov, der in der 23. Minute das erste erzielte. Einen Steilpass tief aus dem Mittelfeld von Leon Schneider nahm er mit der Brust an - und traf. Mit großer Wucht. Und unhaltbar. Auch Altglienicke war jedoch durchaus gefährlich. Ehe Berkan Taz - Leihgabe von Union Berlin - das 2:0 für Cottbus bejubeln konnte (41.), traf Christian Skoda von der VSG die Latte. Der Ausgleich war durchaus möglich.

Chancen über Chancen

Und auch nach der Pause war Altglienicke zunächst mindestens gleichwertig. "Die zweite Halbzeit war dann erst einmal nicht so gut von uns", musste Rangelov anerkennen. Die Folge war der Anschlusstreffer durch Benjamin Förster (65.). "Das war ein Moment, in dem alle dachten, das wird vielleicht noch ein Unentschieden." Die 5.526 Zuschauer im Stadion der Freundschaft mussten zittern. Am Ende hatte Energie gleich mehrere Möglichkeiten - und zwar so gute, dass es kaum zu fassen war, dass die Spieler eine nach der anderen vergaben. Die Krönung? Dimitar Rangelov, der erfahrene Kapitän, der in aller Seelenruhe frei auf Dan Twardzik zulief - dann aber daran scheiterte, den Torwart auszuspielen. So blieb dieses Spiel eng, obwohl es längst hätte entschieden sein können, ja: aus Cottbuser Sicht müssen. Erst als die Nachspielzeit schon fast abgelaufen war, fiel das 3:1 doch noch. Und das durchaus sehenswert. Moritz Broschinski überlupfte Twardzik (90.+4). "Ich freue mich sehr für den kleinen Moritz, dass er nach so langer Zeit so ein schönes Tor geschossen hat", sagte Rangelov. Und strahlte.

Lichtenberg jubelt

In einer anderen Regionalliga-Partie gab es am ersten Spieltag direkt eine Überraschung. Denn ausgerechnet auswärts in Auerbach, beim Tabellenneunten der Vorsaison, startete Lichtenberg gleich mal mit einem Sieg. Es war ein Achtungserfolg und gleichzeitig ein Signal an all jene, die den Verein bereits vor dem Start als Abstiegskandidat Nummer eins abgestempelt hatten. Stürmer Patrick Jahn erzielte bereits früh das entscheidende Tor (9.). Danach rannten die Hausherren an, kamen zu Chancen - ausgleichen konnten sie jedoch nicht. "Der Sieg ist glücklich, wenn ich mir das Chancenverhältnis anschaue. Wir haben ein sehr schönes Tor gemacht, die letzten 20 Minuten mussten wir nur verteidigen und hatten in der einen oder anderen Situation sicher auch das Quäntchen Glück", sagte Lichtenberg-Coach Uwe Lehmann dem MDR.

Etwas länger als neun Minuten musste Viktoria 1889 Berlin bis zum ersten Jubel warten. Zu Beginn der zweiten Halbzeit traf Mc Moordy Hüther aus kurzer Distanz zum 1:0. Es war ein Tor, das den - bis dahin eher harmlosen - Berlinern den nötigen Rückenwind gab. Sie traten nun deutlich selbstbewusster auf. Und das zahlte sich gleich aus. Vor knapp 900 Zuschauern erzielte Rudolf Dovn Ndualu das 2:0 (76.) gegen die Erfurter, die durchaus zum erweiterten Kreis der Anwärtern auf den ersten Tabellenplatz gezählt werden.

Hertha II unterliegt Lok Leipzig

Weniger erfolgreich lief der Auftakt für Optik Rathenow. Das Team von Ingo Kahlisch unterlag Germania Halberstadt mit 1:3. Dennis Blaser, Patrik Twardzik und Jannis Pläschke trafen für die Gäste, ehe Kevin Adewumi eine Minute vor Schluss noch den Ehrentreffer für die Rathenower erzielte. Die hatten sich - trotz der Niederlage - gerade in der ersten Halbzeit keinesfalls schlecht präsentiert. Hätte Jerome Leroy eine seine Chancen im ersten Durchgang genutzt, wäre wohl auch mehr möglich gewesen. Schon am Freitagabend war die U23 von Hertha BSC in die Saison gestartet - und das ebenfalls mit einer Niederlage. Zwar dauerte es nicht einmal eine Minute, bis Dennis Jastrzembski die Berliner bei Lokomotive Leipzig in Führung brachte. Der 19-Jährige, den Chefcoach Ante Covic nicht mit ins Trainingslager der Profis genommen hatte, traf aus gut 16 Metern genau unter die Latte. Doch Aykut Soyak (38.) und Robert Zickert (58.) sorgten mit ihren Treffern dafür, dass die Herthaner um ihren neuen Trainer Andreas "Zecke" Neuendorf am Ende keine Punkte mitnahmen.

