Weltcup-Finale in Rotterdam

Der Deutschland-Achter gilt als das Flaggschiff des Deutschen Ruder-Verbandes (DRV) und ist ein Titelgarant, doch am Sonntag ist eine beeindruckende Siegesserie gerissen. Beim Weltcup-Finale in Rotterdam landete das deutsche Boot mit dem Berliner Steuermann Martin Sauer

bei schwierigen Bedingungen in 5:50,880 Minuten mit einer Bootslänge Rückstand hinter Olympiasieger Großbritannien auf Platz zwei.

Damit unterlag das deutsche Paradeboot erstmals seit Rio 2016 wieder in einem Finalrennen. Der Wettkampf war gleichzeitig die Generalprobe für die Weltmeisterschaften, die in sechs Wochen (25. August bis 1. September) im österreichischen Linz stattfinden werden.