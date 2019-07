"Ich habe vor einem halben Jahr mal gesagt: Ich höre erst auf, wenn meine Mitspieler mich mit dem Rollstuhl zum Beckenrand schieben müssen. Dass es jetzt doch so schnell geht, hätte ich nicht gedacht", sagte Stamm dem Sport-Informationsdienst (SID). "Da muss ich meine Aussage noch mal revidieren. Ich höre noch nicht auf. Ich hätte nicht gedacht, dass es im Wasser trotzdem noch so gut läuft."

Zum Vorrundenabschluss trifft die DSV-Auswahl am Freitag (7:30 Uhr/MESZ) auf den dreimaligen Weltmeister und dreimaligen Olympiasieger Italien. Möglicherweise kommt es am Ende im Kampf um Platz zwei auf die Tordifferenz gegenüber Japan an. Die Asiaten verloren am Mittwoch 7:9 gegen Italien. "Ich möchte alles werden nur nicht Dritter", sagte Bundestrainer Stamm.