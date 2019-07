Wasserspringer Patrick Hausding hat die Weltmeisterschaften in Südkorea ohne Medaille beendet. Der 30-jährige Berliner landete am Donnerstag im Wettkampf vom Drei-Meter-Brett auf Rang sechs. Mit 452,25 Punkten fehlten dem WM-Zweiten und Olympia-Dritten in dieser Disziplin über 50 Zähler auf Bronze. Der Weltmeistertitel ging an Xie Siyi aus China.