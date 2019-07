Schwimm-WM in Gwangju

Der Berliner Wasserspringer Lou Massenberg hat gemeinsam mit seinem Partner Timo Barthel aus Dresden bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Gwangju das Finale im Synchronspringen vom Turm erreicht. Das Duo qualifizierte sich am Montagmorgen mit 378,96 Punkten als sechste für das Finale, das am Nachmittag stattfindet.