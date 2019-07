Wasserspringer Patrick Hausding ist erfolgreich in die Schwimm-Weltmeisterschaften im südkoreanischen Gwangju gestartet. Der Berliner qualifizierte sich am Freitag im Vorkampf als Neunter für das Finale vom Ein-Meter-Brett. Die Medaillen in der nicht-olympischen Disziplin werden am Sonntag vergeben.