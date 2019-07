Schwimm-WM in Gwangju

Der Berliner Wasserspringer Patrick Hausding hat bei den Weltmeisterschaften im südkoreanischen Gwangju im Finale vom Ein-Meter-Brett den fünften Platz belegt. Mit 405,05 Punkten fehlten dem 30-Jährigen am Sonntag im nicht-olympischen Wettbewerb lediglich zehn Zähler auf Bronze.

"Natürlich ist noch Luft nach oben, ich bin aber trotzdem sehr zufrieden", sagte Hausding nach dem Wettbewerb. Der Berliner, der nach einem schweren Trainingssturz im Januar und weiteren Verletzungen keine optimale Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften hatte, lag zur Hälfte des Wettkampfs sogar vorne. Ein verpatzter Zweieinhalb-Rückwärtssalto brachte Hausding um den möglichen Podestplatz. "Der vierte Sprung hat mich aus dem Rennen gerissen, da war ich ein bisschen übermotiviert", gab er zu: "Hätte ich ihn so wie im Vorkampf gemacht, dann hätte es gereicht."

Hausding hatte bereits am Samstag im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett mit seinem Teamkollegen Lars Rüdiger als Vierter nur knapp das Podest verpasst. Dennoch kann der Rekord-Europameister mit einem guten Gefühl in seinen Hauptwettbewerb, dem Einzel vom Drei-Meter-Brett, am Mittwoch gehen.