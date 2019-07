Wasserspringer Patrick Hausding hat bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Südkorea das Finale vom Drei-Meter-Brett erreicht. Der 30-jährige Berliner belegte am Mittwoch beim Halbfinale in Gwangju mit 446,20 Punkten den neunten Platz. Durch den Einzug in die Entscheidung um die Medaillen bescherte Hausding den deutschen Wasserspringern auch den ersten Startplatz für die Olympischen Spiele, die im kommenden Jahr in Tokio stattfinden.