Er tat es seinem Chef nach, war dem Sieg ganz nahe - und verpasste ihn am Ende doch: Wie Ludger Beerbaum ist auch Springreiter Christian Kukuk beim Turnier in Berlin auf Rang zwei gelandet. Rund 24 Stunden, nachdem Beerbaum beim Turnier-Höhepunkt am Samstag am Triumph vorbeischrammte, musste sich auch sein 29-jähriger Angestellter Kukuk am Sonntag im Championat knapp geschlagen geben.