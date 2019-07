Im Gespräch ist demnach ein Rasenturnier, das in die Vorbereitungszeit auf das Grand Slam Turnier von Wimbledon fallen soll, es würde also Mitte Juni stattfinden. Zuletzt fanden zwischen 1979 und 2008 im Stadion des Tennis Clubs LTTC Rot-Weiß die German Open statt, ein Sandplatz-Turnier.

Offenbar sind die Verhandlungen über die Umstrukturierungen im Turnierplan bereits weit fortgeschritten. Noch in der kommenden Woche soll in Wimbledon eine Entscheidung fallen, heißt es in dem Artikel. Möglich sei ein künftiges Turnier in Berlin, weil die Organisatoren von Wimbledon mit der Entwicklung des WTA-Turniers auf Mallorca unzufrieden sind - dieses könnte von der neuen Veranstaltung in Berlin ersetzt werden.



Offiziell bestätigt wird der Bericht weder vom LTTC, noch von den Verantwortlichen in Wimbledon. Dirk Hordorff, Vizepräsident Leistungssport im Deutschen Tennisbund (DTB) sagte der Zeitung allerdings: "Grundsätzlich sieht es gut aus, dass eine Einigung erzielt wird." Laut dem DTB-Verantwortlichen käme es aber auch darauf an, inwiefern die Stadt Berlin und der Klub bereit seien, in das Turnier zu investieren. Als Preisgeld sollen 700.000 Euro im Gespräch sein.