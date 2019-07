Drei Tage nach der 1:4-Pleite in Aue hat sich Fußball-Bundesligist Hertha BSC zumindest teilweise rehabilitiert. Im Testspiel beim Zweitligisten VfL Bochum holten die Berliner am Samstagabend ein 1:1.



Nach gutem Beginn geriet Hertha in der 22. Minute durch einen Freistoß von Danny Blum in Rückstand. Danach drängten die Gastgeber auf das zweite Tor, aber kurz vor der Pause verwertete Ondrej Duda eine Vorlage von Salomon Kalou zum 1:1.



Durch viele Wechsel verflachte die Partie in der zweiten Halbzeit. Die beste Chance hatte Hertha-Verteidiger Niklas Stark, der per Kopf aber nur die Latte traf.

Vom 24. Juli bis 1. August bezieht Hertha BSC sein Trainingslager im österreichischen Stegersbach. In zwei Testspielen treffen die Berliner auf den türkischen Erstligisten Fenerbahçe Istanbul und West Ham United aus der Premier League.