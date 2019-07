Die Hertha-Profis müssen sich an diese neue Art der ständigen Kommunikation und Trainingsunterbrechung gewöhnen. Neuzugang Dedryck Boyata, weiß das allerdings zu schätzen. "Er ist sehr leidenschaftlich und hat klare Vorstellungen, was er will und wie er zum Ziel kommen will“, sagt Boyata rbb|24. "Ich habe auch schon mit Trainern gearbeitet, die kaum ein Wort gesagt haben. Als Spieler willst du aber eigentlich einen Chefcoach haben, der dir klar sagt, was er will. Ante spiegelt uns immer wieder, was wir richtig und was wir falsch machen. So können wir seine Philosophie von Fußball viel besser umsetzen."