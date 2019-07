Laura Lindemann hat den Sieg beim Triathlon-WM-Rennen in Hamburg deutlich verpasst. Die Potsdamerin landete beim Rennen am Samstag nur auf Rang sieben, 28 Sekunden hinter der Siegerin Non Stanford aus Großbritannien.

Die Führende der "World Triathlon Series", Katie Zaferes (USA), stürzte auf der regennassen Radstrecke und verlor so mehr als eine Minute, am Ende kam sie auf Platz 35.



Auch Laura Lindemann, die zuletzt wegen eines vereiterten Backenzahns mehrere Wochen nicht hatte trainieren können, bremste der Dauerregen. Nach dem Rennen schilderte sie im ZDF: "Beim Radfahren hatte ich großen Respekt vor der rutschigen Strecke und konnte einen Sturz nur knapp vermeiden."



Mit ihrer Schwimmleistung zeigte die 23-jährige Lindemann sich dagegen zufrieden, beim Laufen habe sie aber nicht die schnellen Beine gehabt, die sie sich erhofft hatte.

In den vergangenen Jahren kam Laura Lindemann beim Triathlon in Hamburg zwei Mal in Folge aufs Podest: 2017 wurde sie Dritte, im vergangenen Jahr Zweite. In der WM-Serie verbesserte sich Lindemann mit dem siebten Platz in Hamburg auf Gesamtrang 15.