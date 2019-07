Die Fußballer des Aufsteigers Union Berlin haben ihr zweites Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison gewonnen. Nach einem 2:1-Sieg gegen den dänischen Erstligisten Bröndby IF am vergangenen Samstag bezwang das Team von Trainer Urs Fischer am Freitagabend in der Dana Arena von Windischgarsten den österreichischen Zweitligisten SV Ried mit 3:0.