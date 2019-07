Eigentlich ist die Formel E in Berlin auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof zu Hause. Vier Mal war das bereits so. Nur vor drei Jahren wurde ein anderer Kurs gefahren. 2016 rasten die Elektroflitzer der Formel E mitten durch die Hauptstadt - auf öffentlichen Straßen in den Bezirken Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg.

Diese verlangten dafür Sondernutzungsgebühren von insgesamt über 300.000 Euro. Und das zu Recht, wie am Donnerstag das Verwaltungsgericht Berlin entschied. Es wies damit eine Klage zurück, die der Veranstalter des Rennens gegen die Gebühren eingereicht hatte.