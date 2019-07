Deutsche Wasserballer in der K.o.-Runde gegen Südafrika

Mit 7:8 (2:1, 2:3, 3:2, 0:2) hat die deutsche Wasserball-Nationalmannschaft bei der Schwimm-WM gegen Italien verloren. Für Bundestrainer Hagen Stamm war es eine der "süßesten Niederlagen" seiner Karriere. Die deutsche Mannschaft trifft in der K.o.-Runde nach der nur knappen Niederlage gegen den haushohen Favoriten nun nicht wie zunächst befürchtet auf Spanien, sondern auf den vermeintlich leichteren Gegner Südafrika. Die Mannschaft vom Berliner Kapitän und Trainersohn Marko Stamm ist damit als Gruppenzweiter nach der Vorrunde im Südkoreanischen Gwangju weiter auf Viertelfinal-Kurs.

Verletzter Stamm führt deutsche Wasserballer in K.o.-Runde

Nach dem überzeugenden Auftritt seiner Mannschaft war Hagen Stamm die Freude über das Erreichte deutlich anzumerken: "Ich werde ihnen heute ein Bier ausgeben, das haben sie sich verdient. Vielleicht auch zwei", sagte Stamm gegenüber dem SID.

Südafrika, das die Vorrunde mit einem negativen Torverhältnis von -38 abschloss, schätzt er nur als "zweitklassig" ein und nahm bereits vor dem Spiel am kommenden Sonntag (11:30 Uhr MESZ) selbstbewusst das Viertelfinale ins Visier. "Wenn wir so spielen wie gegen Italien, dann werden wir das Ding schon schaukeln. Ich denke, dass wir den Einzug in die Top-Acht feiern können. Das wäre ein Riesenschritt für den deutschen Wasserball", sagte der Berliner, mit dessen Rückkehr auf den Bundestrainer-Posten auch der Erfolg zur Nationalmannschaft zurückkam. Bei der EM vor einem Jahr hatten Deutschlands Wasserballer noch mit 1:14 gegen Italien verloren.