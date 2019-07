Schwimm-WM in Gwangju

Die deutsche Wasserball-Nationalmannschaft hat bei der WM im südkoreanischen Gwangju knapp gegen Olympiasieger Serbien verloren. Die Entscheidung fiel im Shootout mit 16:17 (3:3, 3:3, 3:2, 3:4, 4:5). Ähnlich knapp hatten die Deutschen zuvor bereits gegen WM-Titelverteidiger Kroatien verloren. Somit spielt das Team am Samstag gegen Griechenland um den siebten Platz.

Deutsche Wasserballer scheiden in WM-Viertelfinale aus

"Wir haben heute 30 Minuten lang ein super Spiel gemacht. Aber in den letzten zwei Minuten haben wir genau die Fehler gemacht, die wir nicht machen wollten", sagte der Bundestrainer nach der Niederlage.

Das Team von Bundestrainer Hagen Stamm hatte die Serben bis kurz vor Schluss am Rande einer Niederlage. Trotz einer deutschen Zwei-Tore-Führung gelang es dem Gegner, sich in das entscheidende Shootout zu retten und sich schließlich durchzusetzen.

Irritationen gab es am Rande des Spiels um den Bundestrainer-Sohn und Spieler der Wasserfreunde Spandau Marko Stamm. Der Weltverband Fina hatte eine Anfrage im Zusammenhang mit einer Wettkampf-Dopingprobe gestellt und schriftliche Erklärungen zu den Angaben des Mannschaftsarztes auf dem Dopingprotokoll gefordert.

"Diese Nachfrage haben wir beantwortet und dann hat die Fina heute die Sache beendet und hat gesagt, alles ist okay gelaufen", erklärte Hagen Stamm im Interview. "Marko hat heute ein schlechtes Spiel gemacht. Er war bis heute früh noch verunsichert, was passiert, was kommt", sagte der Bundestrainer verärgert. "Ein stärkerer Marko Stamm hätte uns vielleicht heute geholfen, das Spiel zu gewinnen."