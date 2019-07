Deutsche Wasserballer scheiden in WM-Viertelfinale aus

Die deutschen Wasserballer sind bei der WM in Südkorea im Viertelfinale gescheitert. Das Team vom Berliner Bundestrainer Hagen Stamm unterlag dem Titelverteidiger Kroatien am Dienstag nach starker Leistung mit 8:10 (2:1, 1:3, 3:3, 2:3). Den Sprung unter die besten vier hatte die Auswahl des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) zuletzt 1982 in Ecuador geschafft, als sie mit Bronze ihre bisher einzige WM-Medaille gewann.