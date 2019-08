Bild: imago/Jan Huebner

Platz 1: Dodi Lukebakio | 20 Millionen Euro

Herthas neuer Rekordtransfer ist belgischer U21-Nationalspieler - und kommt vom Premier-League-Club FC Watford. Mit einer Ablösezahlung von 20 Millionen Euro stoßen die Berliner in eine neue Dimension vor. Der 1,87 Meter große Profi war in der vergangenen Saison an Bundesliga-Konkurrent Fortuna Düsseldorf ausgeliehen und hatte einen erheblichen Anteil daran, dass der Aufsteiger eine starke Saison ablieferte und am Ende überraschend Zehnter wurde. Lukebakio schoss 2018/19 insgesamt 14 Tore in 34 Pflichtspielen.

