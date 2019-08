Bild: imago/Sven Simon

Kanu-WM in Ungarn - "Die ganze Welt schaut auf Szeged"

21.08.19 | 13:09 Uhr

Sie sind bekannt für Medaillen, auf deutsche Kanuten ist Verlass. In der erfolgreichsten deutschen Sommersportart finden ab Mittwoch die Weltmeisterschaften in Ungarn statt und die größte Flotte stellt Berlin und Brandenburg. Von Jonas Schützeberg



Spiegelglatt ist die Wasseroberfläche am Morgen des ersten Renntages. Bereits bei Sonnenaufgang sind es 26 Grad in Szeged/Ungarn, die 30er Marke wird am Mittwoch noch weit überschritten. Es weht kein Wind, damit sind es optimale Bedingungen für den WM-Auftakt und die erhoffte Medaillenflut deutscher Kanuten. "Ich liebe diese Regattastrecke. Es ist ein Gefühl wie bei Olympia, wenn dich 40.000 Zuschauer anfeuern. In Ungarn ist Kanu die Nationalsportart Nummer eins und das merkt man auch am Publikum," schwärmt der Potsdamer Ronald Rauhe. Er ist so etwas wie der Kanu-Opa im Team. Seine Karriere wollte er eigentlich nach den Olympischen Spielen 2016 beenden, mit einer Bronzemedaille im Einer von der internationalen Bühne abtreten. Doch kurzfristig wurde das Olympische Programm umgestellt, was dem sprintstarken Athleten zu Gute kam. Er stieg um in den Kajak-Vierer und peilt nun seine siebten Olympischen Spiele an. Denn darum geht es jetzt schon, ein Jahr vor Tokio. Bei den Weltmeisterschaften in Ungarn geht es nicht nur um Medaillen, gleichzeitig werden Startplätze für Olympia im nächsten Jahr verteilt. Ronald Rauhe hat große Ambitionen: "Das Minimalziel ist der Quotenplatz für die Spiele. Aber ehrlich gesagt gehen wir nicht an den Start um etwa Bronze zu gewinnen. Wir wollen unseren WM-Titel verteidigen." Ein bisschen liebäugelt er auch mit dem Weltrekord, denn Szeged ist eine Strecke, die auf Grund der Lage und der Witterungsbedingungen für schnelle Zeiten bekannt ist.

"Hinter den Kulissen ist das harte Arbeit"

Rauhe ist einer von 20 Berliner und Brandenburger Sportler im Aufgebot des deutschen Kanuverbandes. Damit kommen mehr als die Hälfte der Paddler aus der Hauptstadtregion. Eine Erfolgstradition, die es schon seit vielen Jahrzehnten gibt. Rauhe ist dabei der dienstälteste im Team. "Ich muss für die gute Stimmung sorgen. Im Vierer sind wir alles unterschiedliche Charaktere. Als ältester in unserem Job, versuche ich alle zusammen zu halten (lacht). Hinten den Kulissen ist das auch ganz schön viel Arbeit," sagt der Olympiasieger. Den Feinschliff für die WM hat sich die Nationalmannschaft an der Wedau, auf der Regattastrecke in Duisburg geholt. "Wir sind etwas müde, aber insgesamt gut durch die Vorbereitung gekommen. Ich mag die gemeinsame UWV (unmittelbare Wettkampfvorbereitung Anm. d. Red.). Zuhause machen wir immer unser eigenes Ding, hier lernt man von den anderen und kann sich etwas abgucken," erklärt Franziska John, die Vereinskameradin von Rauhe im Kanu Club Potsdam. John startet ebenfalls im Vierer, auch die Damen liebäugeln mit einer Medaille.

Olympiaqualifikation im Vordergrund

Es gibt eine Neuerung im deutschen Team bei diesen Titelkämpfen. Erstmalig wird es keine Doppelstarts von Athleten in olympischen Bootsklassen geben. Der Grund dafür ist einfach: im Verband möchte man so viele Athleten wie möglich für die Spiele 2020 qualifizieren. In allen 12 olympischen Bootsklassen gehen deutsche Kanuten chancenreich ins Rennen. Im Fall von Rauhe und John bedeutet das mindestens Platz sieben im Vierer, um das Olympiaticket gesichert zu haben. Ein ebenfalls aussichtsreicher Kandidat ist der Berliner Jacob Schopf. Nach dem Sieg im Kajak-Zweier bei den European Games im Juni geht er als einer der Gold-Favoriten in Ungarn an den Start. Alle Augen sind auch wieder auf den Dauerbrenner der Canadier-Szene, auf den dreimaligen Olympiasieger Sebastian Brendel, gerichtet. Nach Startschwierigkeiten zu Beginn der Saison, ist der Potsdamer rechtzeitig fit geworden und möchte seinen WM-Titel im Einer über 1000 Meter verteidigen.

"Ich bin schrecklich aufgeregt"

Das WM-Programm ist eng gestrickt in diesem Jahr, jeden Tag finden Rennen statt. Viel Zeit, um etwas in der Stadt zu sehen und sich abzulenken, bleibt nicht. So verbringen die Athleten die meiste Zeit an der Regattastrecke oder auf dem Hotelzimmer. "Das Sightseeing-Programm wird sich auf einen Kaffee in der Altstadt beschränken, sagt Franziska John. "Die ganze Welt schaut auf Szeged", freut sich die Potsdamerin. Zumindest die Kanuwelt wird es tun, in einem Mekka dieses Sports. Und die deutschen Athleten werden die Wettkämpfe der Teamkameraden verfolgen, der Zusammenhalt macht sie stark. Vor allem die erfahrenen Athleten, wie John und Rauhe, kennen den Ort, sind schon oft zu Wettkämpfen hier gewesen. Auch wenn sie schon das meiste kennen und sich an vieles gewöhnt haben, eine Sache wird immer bleiben wie zu Beginn der Karriere, weiß auch John: "Das Bauchkribbeln ist noch da. Ich bin immer noch schrecklich aufgeregt, wenn es losgeht. Ich glaube, wenn das aufhört, ist es Zeit zu gehen." Die Vorläufe beginnen am Mittwoch, die Medaillen in Gold, Silber und Bronze werden am Wochenende verteilt.



Sendung: rbb UM6 | 21.08.2019 | 18:00 Uhr