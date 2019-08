Bei olympischem Test-Event in Tokio

Zusätzlich zu den Kriterien des DOSB entscheidet allerdings auch noch das sogenannte Olympic Qualification Ranking über eine Teilnahme an den Olympischen Spielen. Ende März 2020 muss Lindemann unter den ersten 35 Sportlern dieser Rangliste stehen, aktuell ist sie Achte. Eine Nicht-Qualifikation für die Olympischen Spiele ist demnach so gut wie ausgeschlossen.

Die Potsdamerin Laura Lindemann hat sich ihr Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio im kommenden Jahr erkämpft. Beim olympischen Test-Event, das dieser Tage in Tokio stattfindet, landete die Triathletin auf einem starken sechsten Platz. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hatte für eine Olympia-Nominierung einen Platz unter den besten zwölf gefordert.

Wegen der extremen Wetterbedingungen fand das Rennen schon um 7.30 Uhr Ortszeit statt, die Laufstrecke wurde von zehn auf fünf Kilometer verkürzt. Hinzu kamen 1,5 Kilometer Schwimmen und 40 Kilometer Radfahren. Die Potsdamerin Lindemann kam nach 1:41:27 Stunden ins Ziel. Siegerin war Flora Duffy von den Bermudas in 1:40:19 Stunden. Zu einem Treppchenplatz fehlten Lindemann nur 16 Sekunden.

Bei den Olympischen Spielen im kommenden Jahr darf es an gleicher Stelle noch ein bisschen mehr werden für die 23-jährige Lindemann. Sie will bei ihrem zweiten Olympia-Start die erste Medaille gewinnen: "Ich weiß, woran ich mit meinem Trainer arbeiten muss. Ich muss mich im Schwimmen verbessern. Ich habe noch ein Jahr Zeit und werde viel trainieren", so Lindemann.