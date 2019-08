Der BFC Dynamo hat sich am Samstag durch ein 1:1-Unentschieden bei Germania Halberstadt an die Tabellenspitze der Regionalliga Nordost gesetzt. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gingen die Gastgeber in Führung, doch die Berliner konnten noch vor dem Pausenpfiff durch Andreas Pollasch ausgleichen. Der BFC bleibt auch im vierten Spiel der laufenden Saison ungeschlagen.



Dynamo profitierte außerdem von der 0:1-Niederlage des bisherigen Spitzenreiters Berliner AK beim SV Lichtenberg. David Hollwitz sorgte in der 40. Spielminute für den einzigen Treffer dieser Partie.